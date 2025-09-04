Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»

Агент Жерсона заявил, что у хавбека «Зенита» нет предложений от других клубов.

Сообщалось , что бразильца намерен подписать «Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду.

«Жерсон не несчастен в «Зените». Он адаптируется к новым условиям. Жерсон счастлив в «Зените» и уверен, что у него все получится, как и во всех клубах, за которые он выступал.

О том, что сказал Смолов, может знать только сам Федор . Предложения «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля »? По Жерсону не было ни одного предложения», – сказал Лукас Машадо.

Смолов о «Зените»: «Жерсон начал ныть и выказывать недовольство уже на второй день. Энрике – чудак 35 млн стоит, должен один возить всех, но пока что так не выглядит»