Ледяхов о поведении Станковича: «Это все игра на публику. В европейских чемпионатах тренеры не могут так себя вести – знают, что будут санкции»
Тренер «Спартака» получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.
«Единственное, что в матче «Динамо» и «Спартака» расстроило, — это поведение главного тренера красно‑белых. Потому думаю, что будут приняты меры. Как вы знаете, он много времени провел в Италии. И знает, как работать на публику. Это все игра на публику. Все эти эмоции.
При этом в европейских чемпионатах тренер не может так себя вести, они знают, что это будут санкции. Там судьи вообще не ждут. Сразу показывают красную карточку и выгоняют. Вот он немножко и перепутал. Мне кажется, здесь, в России он себя ведет не очень корректно. Все можно понять, те же эмоции. Но мне кажется, здесь больше игра на публику», – сказал экс-игрок и тренер «Спартака».