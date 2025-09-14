  • Спортс
  • Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
18

Хаби Алонсо был недоволен удалением Дина Хейсена.

Главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала» за фол последней надежды красную карточку на 32-й минуте игры с «Сосьедадом» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

Главный тренер мадридцев выразил недовольство, обратившись к арбитру: «Невероятно, невероятно!»

Также Алонсо сказал: «Хесус, я не хочу этого, но ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был рядом? Милитао прямо рядом с ним! Он в пяти метрах от эпизода! Это точно увидят в техническом комитете судей. Это точно попало на видео».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
