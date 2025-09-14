  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Удаление Хейсена в матче с «Сосьедадом» признают ошибочным. Судью ВАР Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, временно отстранят (Marca)
27

Удаление Хейсена в матче с «Сосьедадом» признают ошибочным. Судью ВАР Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, временно отстранят (Marca)

Удаление Дина Хейсена в матче с «Реал Сосьедад» могут признать ошибочным.

Главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала» красную карточку за фол последней надежды на 32-й минуте игры с «Сосьедадом» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

Как пишет Marca, после назначения Франсиско Сото Балирака президентом Технического комитета судей (СТА), многие аспекты судейства в Испании изменились.

Теперь арбитров после каждого матча оценивают до трех человек. Каждый из них составляет отчет о своих наблюдениях, начиная с делегата-судьи на каждом стадионе и заканчивая техническими директорами CTA. Судьям выставляются оценки и делаются выводы на основе их действий и ошибок. От этого зависит диапазон матчей, которые будет обслуживать каждый из них.

Удаление Хейсена рассматривается как спорный момент, который скорее всего, будет объяснен в течение недели и признан ошибочным. В результате может быть временно отстранен арбитр ВАР Хорхе Фигероа Васкес, который не пригласил Хиля Мансано к монитору, чтобы он мог изменить решение, которое было признано ошибкой. CTA также проанализирует этот эпизод, отмечает Marca.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?6829 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoДин Хейсен
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
logoсудьи
logoРеал Мадрид
Хесус Хиль Мансано
Хорхе Фигероа Васкес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ван дер Сар о Доннарумме: «Один из лучших вратарей, как Нойер в «Баварии» до травмы. Эдерсон и Алиссон тоже в числе моих любимых»
6 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Крылья» против «Сочи»
122118 минут назадLive
Александр Мостовой: «Каждый день хотят убрать заслуженного человека Станковича, а в «Ростове» главным работает видеоаналитик Альба. Давайте тогда еще бухгалтера назначим»
1935 минут назад
Два дня до старта Фэнтези ЛЧ! Соберите состав из лучших европейских игроков
49 минут назад
Аморим о Майну вне старта «МЮ»: «Я очень верю в Кобби, но одного таланта недостаточно. Он может играть гораздо лучше. Я ожидаю от него большего и дам возможности, как и другим»
8сегодня, 10:35
В эфире ТВ «Реала» показали баланс красных карточек в XXI веке в сравнении с «Барсой»: -2 против +65 в Ла Лиге, в ЛЧ показатели почти равны
70сегодня, 10:33Фото
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Рома» играет с «Торино»
43сегодня, 10:31Live
Капелло после «Ювентус» – «Интер»: «Говорят, вратарям нужно хорошо играть ногами, но Дзофф после этого матча засомневался бы. Пеп тоже понял, что голкипер должен сперва отбивать мячи»
33сегодня, 10:18
Булыкин о поведении Станковича: «Нужно держать себя в руках, особенно когда тебя показывают по федеральному каналу. Выходка не красит ни его, ни «Спартак», ни российский футбол»
17сегодня, 10:14
Анчелотти о календаре: «КЧМ нанес невероятный ущерб игрокам. ФИФА и УЕФА хотят все больше матчей. Сборные пострадают, но ЧМ – единственный турнир, который будет смотреть весь мир»
23сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо-2» Махачкала пропустило автогол после выноса голкипера из штрафной в матче с «Сочи-2». Вратарь попал в голову партнеру, мяч отскочил в ворота
11 минут назадВидео
«Крылья Советов» – «Сочи». Ахметов и Зиньковский играют. Онлайн-трансляция
817 минут назадLive
Ташуев об удалении Станковича: «Ему нужно быть более разумным человеком. Держать себя в руках»
17 минут назад
Матч «Реала» с «Марселем» в ЛЧ обслужит босниец Пельто. На игру «Арсенала» с «Атлетиком» назначен Румшас из Литвы, на «Ювентус» – «Боруссия» – француз Летексье
18 минут назад
Вратарь брянского «Динамо» жестом ковбоя отпраздновал сэйв с пенальти против «Арсенала-2». Это его второе спасение с точки в сезоне
39 минут назадВидео
Смолов сфотографировался и дал автограф порноактрисе Евой Эльфи на ЧМ по Доте
948 минут назадКиберспорт
Сборная Гвинеи рассматривает матч с Россией в марте 2026 года (Sport24)
454 минуты назад
Агент Захаряна о матче с «Мадридом»: «Долгожданный выход на поле оцениваю положительно. Надеюсь, у Арсена будет больше игрового времени, и он покажет, что умеет»
256 минут назад
Гафин о критике Карпина от Мэддисона: «Настоящие болельщики никогда не отворачиваются!»
258 минут назад
Игроки «Твери» устроили хоровод во время стандарта в матче против «Енисея-2». Эпизод не завершился голом
3сегодня, 10:48Видео