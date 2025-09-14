Удаление Хейсена в матче с «Сосьедадом» признают ошибочным. Судью ВАР Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, временно отстранят (Marca)

Удаление Дина Хейсена в матче с «Реал Сосьедад» могут признать ошибочным.

Главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала » красную карточку за фол последней надежды на 32-й минуте игры с «Сосьедадом » (2:1) в 4-м туре Ла Лиги .

Как пишет Marca, после назначения Франсиско Сото Балирака президентом Технического комитета судей (СТА), многие аспекты судейства в Испании изменились.

Теперь арбитров после каждого матча оценивают до трех человек. Каждый из них составляет отчет о своих наблюдениях, начиная с делегата-судьи на каждом стадионе и заканчивая техническими директорами CTA. Судьям выставляются оценки и делаются выводы на основе их действий и ошибок. От этого зависит диапазон матчей, которые будет обслуживать каждый из них.

Удаление Хейсена рассматривается как спорный момент, который скорее всего, будет объяснен в течение недели и признан ошибочным. В результате может быть временно отстранен арбитр ВАР Хорхе Фигероа Васкес, который не пригласил Хиля Мансано к монитору, чтобы он мог изменить решение, которое было признано ошибкой. CTA также проанализирует этот эпизод, отмечает Marca.