Защитник «Локо» Морозов об отстранении российских команд: «Может, без него многие молодые игроки даже шанса бы не получили – и играла бы куча легионеров»
Евгений Морозов с оптимизмом относится к отстранению российских команд.
– За время отстранения от международных турниров были мысли: насколько неудачно вся эта история выпала на мой век, что в самом расцвете сил могу ни разу не сыграть в еврокубках и за сборную в официальных матчах?
– Нет, таких мыслей не было. Я стараюсь с оптимизмом смотреть на эту ситуацию и надеяться, что нас все-таки вернут. Не вижу смысла даже начинать так думать. Может быть, не будь этого отстранения, многие молодые футболисты даже шанса бы не получили. И играла бы куча легионеров. Так что все к лучшему, – сказал защитник «Локомотива».
