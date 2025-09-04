  • Спортс
  Глушенков – капитан сборной России в матче с Иорданией. Максименко, Литвинов, Обляков, Баринов, Мостовой – в старте
Глушенков – капитан сборной России в матче с Иорданией. Максименко, Литвинов, Обляков, Баринов, Мостовой – в старте

Сборная России представила стартовый состав на матч с Иорданией.

Товарищеский матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

С первых минут в составе сборной России выйдут следующие игроки: Александр Максименко, Илья Вахания, Руслан Литвинов, Евгений Морозов, Юрий Горшков, Иван Обляков, Александр Черников, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев, Андрей Мостовой.

Глушенков будет капитаном команды.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал сборной России
