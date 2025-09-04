Глушенков – капитан сборной России в матче с Иорданией. Максименко, Литвинов, Обляков, Баринов, Мостовой – в старте

Сборная России представила стартовый состав на матч с Иорданией.

Товарищеский матч пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

С первых минут в составе сборной России выйдут следующие игроки: Александр Максименко , Илья Вахания , Руслан Литвинов , Евгений Морозов, Юрий Горшков, Иван Обляков , Александр Черников , Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Дмитрий Воробьев, Андрей Мостовой.

Глушенков будет капитаном команды.