  • «Локо» нужен новый Чорлука — игрок, способный командовать обороной. Команда теряет очки, пропуская голы в концовках». Пименов о красно-зеленых
Руслан Пименов считает, что «Локомотив» нуждается в усилении центра обороны.

«Локомотиву» нужен новый центральный защитник. Да, Морозов прибавил, но зато к легионерам Ньямси и Монтесу есть вопросы. Тем более Ньямси уже сел в запас. 

Команде нужен новый Чорлука — игрок, способный командовать оборонительной линией. Сейчас «Локомотив» теряет очки, пропуская голы в концовках матчей, чего, конечно, не следует делать в борьбе за чемпионство», — сказал экс‑футболист «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
