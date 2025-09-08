«Локо» нужен новый Чорлука — игрок, способный командовать обороной. Команда теряет очки, пропуская голы в концовках». Пименов о красно-зеленых
Руслан Пименов считает, что «Локомотив» нуждается в усилении центра обороны.
«Локомотиву» нужен новый центральный защитник. Да, Морозов прибавил, но зато к легионерам Ньямси и Монтесу есть вопросы. Тем более Ньямси уже сел в запас.
Команде нужен новый Чорлука — игрок, способный командовать оборонительной линией. Сейчас «Локомотив» теряет очки, пропуская голы в концовках матчей, чего, конечно, не следует делать в борьбе за чемпионство», — сказал экс‑футболист «Локомотива».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости