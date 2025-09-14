  • Спортс
  Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Таков стандарт других команд в АПЛ и в Европе. Не сделав этого, мы были бы в совершенно ином положении, учитывая травмы»
4

Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Таков стандарт других команд в АПЛ и в Европе. Не сделав этого, мы были бы в совершенно ином положении, учитывая травмы»

Микель Артета подчеркнул важность летних приобретений «Арсенала».

В летнее трансферное окно «канониры» подписали 8 новых футболистов, из которых только Пьеро Инкапиэ присоединился на правах аренды.

«Если бы мы этого не сделали, с нашими травмами, некоторые из которых очень трудно контролировать, мы были бы в совершенно ином положении.

Мы знали, что таков стандарт, это стандарт других команд в АПЛ и в Европе.

Вы можете это видеть. Я очень рад, что это дает нам вариативность, возможность менять игру и вносить свежесть в команду. Теперь мы должны убедиться, что каждый чувствует себя включенным и важным», – сказал главный тренер «Арсенала».

Полина Антохина
ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoтравмы
