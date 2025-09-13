Артета про игру «Арсенала»: «Надо доминировать еще больше, еще больше забивать»

Микель Артета призвал «Арсенал» не заглядывать вперед слишком далеко.

– Считаете ли вы, что «Арсенал» вышел на новый уровень в этом сезоне? Какой сигнал подает «Арсенал» в плане борьбы за титул?

– Мы надеемся на это, но надо идти от матча к матчу. Не имеет значения, чего мы хотим, что мы должны сделать. Сейчас надо работать и оценивать текущую ситуацию.

Есть вещи, в которых нам надо совершенствоваться, чтобы забивать еще больше и доминировать еще больше в определенных фазах игры. И нужно двигаться от матча к матчу, – сказал главный тренер «канониров».

«Арсенал» выиграл три из четырех матчей АПЛ. Сегодня разгромили «Ноттингем Форест» благодаря дублю Субименди и голу Дьокереша – 3:0