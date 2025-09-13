  • Спортс
Артета про 3:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» сыграл как единое целое и не пропустил – это важно. У Эдегора болит то же плечо, что и раньше, он хорошо чувствовал себя, но снова что-то произошло»

Микель Артета доволен разгромом «Ноттингем Форест» (3:0).

«Очень хорошая игра после паузы на матчи сборных. Футболистов долго не было, это всегда порождает сомнения: сможем ли мы снова сыграть как единое целое? И я думаю, что команда определенно смогла. Выиграть 3:0 в АПЛ...

Очень важно, что мы снова не пропустили. Некоторые футболисты впервые вышли в стартовом составе, но сыграли прекрасно. В целом – очень хорошо.

У Субименди невероятные голы, совершенно разные в плане исполнения. Его присутствие в команде по-настоящему ощущается, как и настоящая уверенность во всем, что он делает на поле. И если к этому он может добавлять голы, чего еще можно желать?

У Эдегора болит то же плечо, что и раньше, думаю. Жаль, ведь он играл за сборную и хорошо себя чувствовал. Внезапно снова что-то произошло», – сказал главный тренер «Арсенала».

Александр Суряев
NBC Sports
