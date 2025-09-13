Пирс Морган: «Арсенал» провел лучшее трансферное окно в истории – судя по тому, что я видел сегодня. Эти идеальные игроки выведут команду на новый уровень»
Пирс Морган высоко отозвался об «Арсенале».
В субботу лондонцы обыграли «Ноттингем Форрест» со счетом 3:0.
«Судя по тому, что я видел сегодня, это лето стало лучшим трансферным окном в истории «Арсенала». Артета и Берта выбрали идеальных игроков, которые выведут нас на новый уровень, и все они очень быстро вписались в команду. Очень воодушевлен сезоном», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
