Артета о «Ливерпуле» после трансферов Виртца и Исака: «Сейчас он сильнее всех в АПЛ. Подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке»

Микел Артета оценил силу нынешнего «Ливерпуля».

«Они [«Ливерпуль»] точно самые сильные сейчас. Они подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке [Исака и Вирца], и сделали это реально здорово.

Они были очень, очень сильны, и нам нужно смотреть на самих себя и на то, что мы должны сделать с точки зрения наших возможностей, чтобы быть лучше них», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».