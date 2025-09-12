Артета о «Ливерпуле» после трансферов Виртца и Исака: «Сейчас он сильнее всех в АПЛ. Подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке»
Микел Артета оценил силу нынешнего «Ливерпуля».
«Они [«Ливерпуль»] точно самые сильные сейчас. Они подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке [Исака и Вирца], и сделали это реально здорово.
Они были очень, очень сильны, и нам нужно смотреть на самих себя и на то, что мы должны сделать с точки зрения наших возможностей, чтобы быть лучше них», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
