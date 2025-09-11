Гендиректор «Акрона» о Дзюбе: «Сильная личность по человеческим качествам. Хороший наставник для молодых»

Гендиректор «Акрона» назвал Артема Дзюбу наставником для молодых игроков.

Форвард тольяттинского клуба – рекордсмен по голам (243) в российском футболе.

– В чем секрет Дзюбы? Ему 37 лет, но он остается в топе по голевым действиям, актуален для медиа.

– Сильная личность, сильная по человеческим качествам. Проделывает огромную работу, которая невидима болельщикам и журналистам. Он работает с молодыми футболистами, является хорошим наставником для них.

У него в крови безмерная любовь к футболу и профессионализм, – сказал Константин Клюшев.