Гендиректор «Акрона» о Дзюбе: «Сильная личность по человеческим качествам. Хороший наставник для молодых»
Гендиректор «Акрона» назвал Артема Дзюбу наставником для молодых игроков.
Форвард тольяттинского клуба – рекордсмен по голам (243) в российском футболе.
– В чем секрет Дзюбы? Ему 37 лет, но он остается в топе по голевым действиям, актуален для медиа.
– Сильная личность, сильная по человеческим качествам. Проделывает огромную работу, которая невидима болельщикам и журналистам. Он работает с молодыми футболистами, является хорошим наставником для них.
У него в крови безмерная любовь к футболу и профессионализм, – сказал Константин Клюшев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
