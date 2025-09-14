Пеп Гвардиола: «С тех пор, как я в «Ман Сити», мы все время были лучше «МЮ». Мы брали АПЛ 6 раз за 8 лет. В итоге это и имеет значение»

Пеп Гвардиола высказался о «Манчестер Юнайтед».

– Остается ли манчестерское дерби опасным матчем, несмотря на все потрясения в «МЮ» после ухода сэра Алекса Фергюсона?

– Я всегда думал об этом. Есть команды, которые нас побеждают. В конце концов, конечно, я уважаю «Юнайтед ». Испытываю огромное уважение к их истории, к тому, что они сделали в прошлом, к их наследию для английского футбола, к их наследию для футбола в целом.

В 90-е годы они всегда были впереди, может быть, «Ман Сити» иногда их обыгрывал, дома и на выезде. Но за 27 лет «МЮ» 30 раз побеждал. За последние девять лет же мы шесть раз брали АПЛ . За последние восемь лет мы выиграли шесть раз.

Вот почему в итоге это и имеет значение. Мы были лучше, и с тех пор, как я пришел, мы всегда были лучше «МЮ». Всегда. Десять лет, девять лет, мы всегда были лучше. Мы набрали огромное, огромное количество очков.

Конечно, они могут нас победить. Хотим ли мы проиграть завтра? Нет. Нам нужны очки, нам нужно прервать серию. Хочу, чтобы эти очки помогли нам выиграть трофеи. Конечно, это особенная игра для наших болельщиков и других. Но мы постараемся это сделать, да, – сказал тренер «Ман Сити ».