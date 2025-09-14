Гвардиола показывает худший старт в тренерской карьере. 2.08 – «Ман Сити» не победит «МЮ»

«Манчестер Сити» примет в дерби «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ.

«Ман Сити» – фаворит с коэффициентом 1.80. Победа «МЮ» идет за 4.50, ничья – за 4.10.

У «горожан» 3 очка после 3 туров АПЛ. Это худший старт в тренерской карьере Пепа Гвардиолы и второй случай, когда его команда набрала меньше 5 баллов в 3 турах. Впервые такое произошло в дебютном сезоне испанца в «Барселоне» – 4 очка в 2008-м.

«МЮ» на старте этого сезона набрал 4 очка. Если команда Рубена Аморима не уступит «Сити», сыграет коэффициент 2.08.

Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 18:30 мск.

У Пепа худший старт за 17 лет. Что происходит с «Сити»?