Гвардиола показывает худший старт в тренерской карьере. 2.08 – «Ман Сити» не победит «МЮ»
«Манчестер Сити» примет в дерби «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – фаворит с коэффициентом 1.80. Победа «МЮ» идет за 4.50, ничья – за 4.10.
У «горожан» 3 очка после 3 туров АПЛ. Это худший старт в тренерской карьере Пепа Гвардиолы и второй случай, когда его команда набрала меньше 5 баллов в 3 турах. Впервые такое произошло в дебютном сезоне испанца в «Барселоне» – 4 очка в 2008-м.
«МЮ» на старте этого сезона набрал 4 очка. Если команда Рубена Аморима не уступит «Сити», сыграет коэффициент 2.08.
Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 18:30 мск.
У Пепа худший старт за 17 лет. Что происходит с «Сити»?
Опубликовала: Венера Кравченко
