Станковича дисквалифицируют на 3-5 матчей, считает Гасилин: «Если ты как рецидивист получаешь регулярно красные за поведение – это не красит»

Алексей Гасилин предрек Деяну Станковичу длительную дисквалификацию.

Тренера «Спартака» удалили в матче РПЛ с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес судьи.

«Тренер в любом случае лицо команды. Если ты, как Станкович , в позиции рецидивиста и получаешь регулярно красные карточки за поведение, то это не красит. «Спартак » — это большой клуб.

Судья Егоров провел классный матч. Он заслуженно удалил Станковича. Думаю, тренер «Спартака» будет дисквалифицирован на срок от трех до пяти матчей», — сказал бывший нападающий «Зенита».