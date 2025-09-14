Станковича дисквалифицируют на 3-5 матчей, считает Гасилин: «Если ты как рецидивист получаешь регулярно красные за поведение – это не красит»
Алексей Гасилин предрек Деяну Станковичу длительную дисквалификацию.
Тренера «Спартака» удалили в матче РПЛ с «Динамо» (2:2) за нецензурные выражения в адрес судьи.
«Тренер в любом случае лицо команды. Если ты, как Станкович, в позиции рецидивиста и получаешь регулярно красные карточки за поведение, то это не красит. «Спартак» — это большой клуб.
Судья Егоров провел классный матч. Он заслуженно удалил Станковича. Думаю, тренер «Спартака» будет дисквалифицирован на срок от трех до пяти матчей», — сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
