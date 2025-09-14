Заварзин о поведении Станковича: «В раздевалке он себе позволяет больше глупостей, чем публично, думаю. Это все от психологии и воспитания зависит»
Юрий Заварзин оценил удаление Деяна Станковича в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).
Тренер «Спартака» получил красную карточку за агрессивное апеллирование к судьям.
— Как вы отреагировали на удаление Станковича?
— Он позволяет себе так себя вести публично. Не очень представляю, как он себя ведет в замкнутом пространстве, в раздевалке, где он хозяин, начальник и может позволить себе говорить что угодно. Думаю, там он себе позволяет больше глупостей, чем публично. Он же не актер, не специально делает поведение не очень сильно положительным. От этого и беда вся. Футболисты на это смотрят…
Есть же тренеры, которые гораздо больше него выиграли и более заслуженные, чем он, но ведут себя прилично. Это все от психологии зависит, от человека и его воспитания в конце концов, — сказал бывший гендиректор «Спартака».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости