Заварзин о поведении Станковича: «В раздевалке он себе позволяет больше глупостей, чем публично, думаю. Это все от психологии и воспитания зависит»

Юрий Заварзин оценил удаление Деяна Станковича в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

Тренер «Спартака» получил красную карточку за агрессивное апеллирование к судьям.

— Как вы отреагировали на удаление Станковича?

— Он позволяет себе так себя вести публично. Не очень представляю, как он себя ведет в замкнутом пространстве, в раздевалке, где он хозяин, начальник и может позволить себе говорить что угодно. Думаю, там он себе позволяет больше глупостей, чем публично. Он же не актер, не специально делает поведение не очень сильно положительным. От этого и беда вся. Футболисты на это смотрят…

Есть же тренеры, которые гораздо больше него выиграли и более заслуженные, чем он, но ведут себя прилично. Это все от психологии зависит, от человека и его воспитания в конце концов, — сказал бывший гендиректор «Спартака ».