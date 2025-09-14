«Поведение Станковича влияет на «Спартак». Возможно, он нервничает». Семин об удалении тренера в игре с «Динамо»
Юрий Семин оценил удаление Деяна Станковича в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).
Тренер «Спартака» получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи.
«Поведение Станковича влияет на команду. Не могу сказать, почему это происходит. Возможно, он нервничает. Судья хорошо работал и не был обязан останавливать игру, когда игрок лежит на другой половине поля.
Такая имитация травмы неправильная по отношению к зрителям на арене. Судья молодец, что не остановил игру, поэтому мне непонятны эмоции Станковича. Его нервы не на пользу команде», – сказал бывший тренер «Локомотива».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости