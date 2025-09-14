«Поведение Станковича влияет на «Спартак». Возможно, он нервничает». Семин об удалении тренера в игре с «Динамо»

Юрий Семин оценил удаление Деяна Станковича в матче РПЛ с «Динамо» (2:2).

Тренер «Спартака » получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи.

«Поведение Станковича влияет на команду. Не могу сказать, почему это происходит. Возможно, он нервничает. Судья хорошо работал и не был обязан останавливать игру, когда игрок лежит на другой половине поля.

Такая имитация травмы неправильная по отношению к зрителям на арене. Судья молодец, что не остановил игру, поэтому мне непонятны эмоции Станковича. Его нервы не на пользу команде», – сказал бывший тренер «Локомотива».