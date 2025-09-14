Хюттер о неучастии Головина в матче с «Осером»: «Мера предосторожности, «Монако» не хотел рисковать»
Ади Хюттер объяснил, почему Александр Головин пропустил матч Лиги 1 с «Осером» (2:1).
Сообщалось, что у хавбека «Монако» мышечный дискомфорт.
«Это мера предосторожности, он почувствовал боль в пятницу. Мы не хотели рисковать, поэтому не взяли его на выезд, тем более в четверг предстоит матч Лиги чемпионов [с «Брюгге»]», — сказал тренер «Монако».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости