Хюттер о неучастии Головина в матче с «Осером»: «Мера предосторожности, «Монако» не хотел рисковать»

Ади Хюттер объяснил, почему Александр Головин пропустил матч Лиги 1 с «Осером» (2:1).

Сообщалось , что у хавбека «Монако» мышечный дискомфорт.

«Это мера предосторожности, он почувствовал боль в пятницу. Мы не хотели рисковать, поэтому не взяли его на выезд, тем более в четверг предстоит матч Лиги чемпионов [с «Брюгге»]», — сказал тренер «Монако».