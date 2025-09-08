Лукин о встрече с Головиным в сборной: «Мечты могут стать реальностью, если в это верить и работать. Хочется оставить посыл детям: продолжайте отдаваться любимому делу и верить в себя!»

Матвей Лукин назвал сбывшейся мечтой встречу с Александром Головиным.

21-летний защитник ЦСКА дебютировал за сборную России в BetBoom товарищеском матче с Катаром (4:1).

– Перед матчами сборной появился коллаж с твоими фото с Головиным: из детства и нынешнего времени. Что значит для тебя встреча с Александром в одной команде?

– Это значит, что мечты могут становиться реальностью, если в это верить и работать.

Хочется оставить посыл маленьким детям, которые занимаются футболом и думают, что это нереально, перестают верить. Продолжайте трудиться, верить в себя! Если делать все правильно и отдаваться своему любимому делу, рано или поздно вы дойдете до того, о чем мечтаете.

Футбол это, хоккей, баскетбол – неважно, – сказал Лукин.

Лукин гордится дебютом за сборную: «Получил хорошее количество времени и даже поучаствовал в некоторых моментах»