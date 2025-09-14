Булыкин о поведении Станковича: «Это не красит ни футбол, ни «Спартак», ни самого тренера. Очень некрасиво – и не в первый раз, не знаю, как руководство клуба с ним общается»
Дмитрий Булыкин считает поведение Деяна Станковича неподобающим.
Главный тренер «Спартака» был удален за брань в адрес судей матча красно-белых с «Динамо» (2:2).
«Это не красит ни футбол, ни «Спартак», ни самого главного тренера – Станковича. По мне – так очень некрасиво себя вести, уже не в первый раз, я не знаю, как руководство московского клуба с ним общается.
Думаю, что это не красит вообще ничего и никого», – заявил экс-форвард сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vprognoze
