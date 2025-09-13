14

У «Динамо» 9 очков в 8 турах РПЛ при Карпине – это худший старт с 2019 года

«Динамо» с прошлого десятилетия не начинало сезон столь неудачно.

Под руководством Валерия Карпина команда сегодня сыграла вничью со «Спартаком» (2:2). В 8 турах Мир РПЛ она набрала 9 очков.

В последний раз «Динамо» набирало менее 10 баллов после 8 игр в 2019 году. Тот чемпионат оно завершило на 6-й строчке.

