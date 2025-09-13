Карпин 5 матчей не обыгрывает «Спартак» в Мир РПЛ – с сентября 2022 года
Валерий Карпин три года не побеждает «Спартак» в чемпионате России.
Сегодня «Динамо» под его руководством сыграло вничью с красно-белыми в 8-м туре Мир РПЛ – 2:2.
Последняя победа над «Спартаком» в лиге у Карпина была 11 сентября 2022 года, когда он возглавлял «Ростов». С тех пор – две ничьих и три поражения.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
