Карпин 5 матчей не обыгрывает «Спартак» в Мир РПЛ – с сентября 2022 года

Валерий Карпин три года не побеждает «Спартак» в чемпионате России.

Сегодня «Динамо » под его руководством сыграло вничью с красно-белыми в 8-м туре Мир РПЛ – 2:2.

Последняя победа над «Спартаком » в лиге у Карпина была 11 сентября 2022 года, когда он возглавлял «Ростов ». С тех пор – две ничьих и три поражения.