Карпин про 2:2 со «Спартаком»: «Несогласованность игроков «Динамо» приводит к смешным голам. Не знаю, как этого избежать, без понятия»
– Какие эмоции от результата? Разочарование или приемлемо?
– Больше разочарование, понятное дело. Дело даже не в пропущенных двух голах, а то, как мы их пропустили. Ничего не предвещало. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам.
– Что сделать, чтобы таких моментов не происходило?
– Не знаю, как этого избежать, без понятия. Если не брать тот момент с Зайнутдиновым, весь остальной матч он провел отлично, без проблем. Мы много где его видим. Основная позиция на данный момент – центральный защитник.
– Насколько Тюкавин будет готов сыграть все 90 минут в следующих матчах?
– В зависимости от сыгранных минут. Сразу он играть весь матч не будет. Посмотрим, как будет выдерживать игровые нагрузки. Был бы он в тонусе, возможно, он бы и реализовал свой момент.
– Вы видите, как его использовать вместе с Сергеевым на поле?
– Вижу, конечно. Оба могут играть, да.
– Тренер «Спартака» сказал, что они создали больше моментов и были ближе к победе. Что скажете вы?
– Разные матчи мы, видимо, смотрели. С одной скамейки смотрится так, с другой – так. Это тоже нормально, – отметил главный тренер «Динамо» после ничьей.