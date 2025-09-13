  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про 2:2 со «Спартаком»: «Несогласованность игроков «Динамо» приводит к смешным голам. Не знаю, как этого избежать, без понятия»
51

Карпин про 2:2 со «Спартаком»: «Несогласованность игроков «Динамо» приводит к смешным голам. Не знаю, как этого избежать, без понятия»

Валерий Карпин огорчен ошибками игроков «Динамо», приведшими к голам «Спартака».

– Какие эмоции от результата? Разочарование или приемлемо?

– Больше разочарование, понятное дело. Дело даже не в пропущенных двух голах, а то, как мы их пропустили. Ничего не предвещало. Несогласованность футболистов приводит к смешным голам.

– Что сделать, чтобы таких моментов не происходило?

– Не знаю, как этого избежать, без понятия. Если не брать тот момент с Зайнутдиновым, весь остальной матч он провел отлично, без проблем. Мы много где его видим. Основная позиция на данный момент – центральный защитник.

– Насколько Тюкавин будет готов сыграть все 90 минут в следующих матчах?

– В зависимости от сыгранных минут. Сразу он играть весь матч не будет. Посмотрим, как будет выдерживать игровые нагрузки. Был бы он в тонусе, возможно, он бы и реализовал свой момент.

– Вы видите, как его использовать вместе с Сергеевым на поле?

– Вижу, конечно. Оба могут играть, да.

– Тренер «Спартака» сказал, что они создали больше моментов и были ближе к победе. Что скажете вы?

– Разные матчи мы, видимо, смотрели. С одной скамейки смотрится так, с другой – так. Это тоже нормально, – отметил главный тренер «Динамо» после ничьей.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4982 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
logoИван Сергеев
logoКонстантин Тюкавин
logoБахтиер Зайнутдинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сакич про удаление Станковича: «Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, «Спартак» сразу пропускает гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент»
50сегодня, 16:24
Карпин 5 матчей не обыгрывает «Спартак» в Мир РПЛ – с сентября 2022 года
8сегодня, 16:09
У «Динамо» 3 победы в 11 матчах при Карпине. Еще – 3 ничьих и 5 поражений
72сегодня, 15:47
Главные новости
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
89 минут назад
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
2229 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
2410 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1224 минуты назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1434 минуты назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
4034 минуты назад
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
1148 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1054 минуты назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5457 минут назад
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
8сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
12 минуты назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
84 минуты назадLive
«Атлетико» – «Вильярреал». Альварес, Гризманн, Микаутадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
24 минуты назад
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
4 минуты назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
410 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
111 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
517 минут назад
Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
423 минуты назад
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
533 минуты назад