Лев Лещенко: «Динамо» надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве, если не заработают очки против «Спартака»
Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Спартака».
«Шансы «Динамо» не больше 50 процентов. Последние игры расстроили. «Динамо» в них выглядело не очень хорошо, а «Спартак» на ходу. Думаю, будет тяжеловато.
От этой игры будет многое зависеть в дальнейшем. Если сегодня «Динамо» не заработает очки, надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо»
«Динамо» и «Спартак» сыграют сегодня 13 сентября на «ВТБ Арене». Начало – в 16:45 по московскому времени.
