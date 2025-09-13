Лев Лещенко: «Динамо» надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве, если не заработают очки против «Спартака»

Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Спартака».

«Шансы «Динамо» не больше 50 процентов. Последние игры расстроили. «Динамо» в них выглядело не очень хорошо, а «Спартак» на ходу. Думаю, будет тяжеловато.

От этой игры будет многое зависеть в дальнейшем. Если сегодня «Динамо» не заработает очки, надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо»

«Динамо » и «Спартак » сыграют сегодня 13 сентября на «ВТБ Арене». Начало – в 16:45 по московскому времени.