  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лев Лещенко: «Динамо» надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве, если не заработают очки против «Спартака»
4

Лев Лещенко: «Динамо» надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве, если не заработают очки против «Спартака»

Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча «Динамо» против «Спартака».

«Шансы «Динамо» не больше 50 процентов. Последние игры расстроили. «Динамо» в них выглядело не очень хорошо, а «Спартак» на ходу. Думаю, будет тяжеловато.

От этой игры будет многое зависеть в дальнейшем. Если сегодня «Динамо» не заработает очки, надо будет забыть не только о чемпионстве, но и о лидерстве», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо»

«Динамо» и «Спартак» сыграют сегодня 13 сентября на «ВТБ Арене». Начало – в 16:45 по московскому времени.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4415 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: &laquo;Спорт-Экспресс&raquo;
logoЛев Лещенко
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лещенко о результатах «Динамо»: «Печальные очень. Немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. То, как команда играла вчера, нельзя назвать футболом вообще»
1128 августа, 12:49
Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота»
1915 августа, 04:47
Лев Лещенко: «Потолок зарплат нужен во всех видах спорта, зависть никто не отменял. У нас средние команды, средние игроки, нет своей «Баварии» или «ПСЖ». Почему тогда платят безумные деньги?»
1414 августа, 15:44
Главные новости
Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом
206 минут назадФото
«Реал Сосьедад» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил, Хейсен удален! Онлайн-трансляция
1027 минут назадLive
У Мбаппе 6 голов в 6 матчах сезона за «Реал» и сборную Франции
820 минут назад
«Динамо» – «Спартак». 2:1 – Бителло сделал дубль! Онлайн-трансляция
33621 минуту назадLive
Бителло забил «Спартаку» со штрафного. Мяч никого не коснулся после подачи, Максименко не сдвинулся
2828 минут назад
Стример Мэддисон: «Сегодня за «Спартак»! Это избавит «Динамо» от шарлатана»
2035 минут назадИгры
Ливай забил за «Спартак» впервые в сезоне. У форварда 4 гола в 22 играх за красно-белых
638 минут назад
«Динамо» после ошибки Зайнутдинова пропустило от «Спартака». Защитник направил мяч мимо Лунева, вышедшего перехватить заброс, и Ливай открыл счет
239 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетик» примет «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
2741 минуту назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
14356 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Локомотив». Батраков и Садулаев играют. Онлайн-трансляция
11только чтоLive
Миранчук сделал первое результативное действие за «Динамо», отдав ассист в игре со «Спартаком»
15 минут назад
Артета про 3:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» сыграл как единое целое и не пропустил – это важно. У Эдегора болит то же плечо, что и раньше, он хорошо чувствовал себя, но снова что-то произошло»
411 минут назад
Пирс Морган: «Арсенал» провел лучшее трансферное окно в истории – судя по тому, что я видел сегодня. Эти идеальные игроки выведут команду на новый уровень»
624 минуты назад
Паласиос выбыл до конца года. Хавбек «Байера» травмировал приводящую мышцу
27 минут назад
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. 0:2 – Гирасси и Байер забили, Зивзивадзе удален на 21-й. Онлайн-трансляция
633 минуты назадLive
Бруну о Роналдиньо: «Он был моей первой любовью в футболе, из-за него все наслаждались игрой. Было очень здорово видеть, что он всегда делает все с улыбкой на лице»
239 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с тульским «Арсеналом», «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
3856 минут назадLive
«Челси» отдал Давида Фофана в аренду в «Фатих Карагюмрюк»
2сегодня, 13:44
Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»
2сегодня, 13:40