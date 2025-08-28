Лещенко о результатах «Динамо»: «Печальные очень. Немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. То, как команда играла вчера, нельзя назвать футболом вообще»
Лев Лещенко раскритиковал игру «Динамо».
В среду команда Валерия Карпина уступила «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 по пенальти) в матче FONBET Кубке России.
«Результаты у «Динамо» печальные очень. Сейчас даже немного начали дергаться, чтобы не дай бог не вылететь из РПЛ. Такое состояние...
То, как команда играла вчера, это не футбол. Это нельзя назвать футболом вообще», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
