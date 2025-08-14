Лев Лещенко: «Потолок зарплат нужен во всех видах спорта, зависть никто не отменял. У нас средние команды, средние игроки, нет своей «Баварии» или «ПСЖ». Почему тогда платят безумные деньги?»

Лев Лещенко призвал ограничить зарплаты футболистов.

«Я считаю, что потолок зарплат нужен во всех видах спорта. Зависть никто не отменял в нашем мире и в нашей жизни. Никуда от этого не деться.

Я понимаю, когда большие деньги получают легионеры, которые представляют нас в еврокубках. Это витрина, мы должны хорошо выглядеть.

А сейчас-то чего? Играем между собой. Все играют одинаково. Средние команды, средние игроки. У нас нет своей «Баварии» или «ПСЖ».

Почему тогда здесь платят какие-то безумные деньги?» – сказал народный артист РФ.