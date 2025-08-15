Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота»

Лев Лещенко оценил разгром «Динамо» от «Краснодара» (0:4) в Фонбет Кубке России.

«Непонятная игра. Сразу вспоминаю сказку про Старика Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота.

Думаю, не совсем правильно играть целиком молодежным составом. Такое ощущение, что против мужиков бегала детвора», — сказал народный артист России, болельщик «Динамо».