Лещенко о «Динамо» и 0:4 с «Краснодаром»: «Непонятная игра. Вспоминаю сказку про Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота»
Лев Лещенко оценил разгром «Динамо» от «Краснодара» (0:4) в Фонбет Кубке России.
«Непонятная игра. Сразу вспоминаю сказку про Старика Хоттабыча. Ощущение, что все игроки заболели корью. Три гола привезти себе — не лезет ни в какие ворота.
Думаю, не совсем правильно играть целиком молодежным составом. Такое ощущение, что против мужиков бегала детвора», — сказал народный артист России, болельщик «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
