  Смолов посоветовал книгу молодым игрокам: «Запомнилась «Футбольная лихорадка» фаната «Арсенала». Он описывал, как у них все плохо и насколько клуб обречен. Все так и осталось»
Смолов посоветовал книгу молодым игрокам: «Запомнилась «Футбольная лихорадка» фаната «Арсенала». Он описывал, как у них все плохо и насколько клуб обречен. Все так и осталось»

Федор Смолов назвал книгу, которую посоветовал бы прочитать молодым футболистам.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство и РФС планируют создать список рекомендованной литературы для молодых игроков.

– Какую книгу посоветовал бы молодым футболистам?

– Это всегда сложный вопрос, потому что разных тем очень много. Про спорт читал не так часто, но если выбирать из этой среды, мне запомнилась книга фаната старого лондонского «Арсенала» [«Футбольная лихорадка»].

Он еще на «Хайбери» ходил и описывал, как у них все плохо и насколько клуб обречен. В целом, сейчас все так и осталось, – сказал экс-форвард сборной России.

