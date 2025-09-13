Смолов посоветовал книгу молодым игрокам: «Запомнилась «Футбольная лихорадка» фаната «Арсенала». Он описывал, как у них все плохо и насколько клуб обречен. Все так и осталось»
Федор Смолов назвал книгу, которую посоветовал бы прочитать молодым футболистам.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство и РФС планируют создать список рекомендованной литературы для молодых игроков.
– Какую книгу посоветовал бы молодым футболистам?
– Это всегда сложный вопрос, потому что разных тем очень много. Про спорт читал не так часто, но если выбирать из этой среды, мне запомнилась книга фаната старого лондонского «Арсенала» [«Футбольная лихорадка»].
Он еще на «Хайбери» ходил и описывал, как у них все плохо и насколько клуб обречен. В целом, сейчас все так и осталось, – сказал экс-форвард сборной России.
