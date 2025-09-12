Глушаков о проблеме своей детской школы: «Некоторые родители готовы платить, чтобы их дети играли, а каких-то талантливых ребят не продвигают, потому что у семьи такой возможности нет»

Денис Глушаков видит проблемы в детско-юношеском футболе.

«У нас нет живой, настоящей конкуренции. Я сам с этим сталкиваюсь.

У меня в Миллерово есть детская школа, ребята играют по области. Проблема в том, что некоторые родители готовы платить, чтобы их дети играли, а каких-то талантливых ребят просто не продвигают, потому что у их семьи такой возможности нет. В итоге они не могут дать денег, а следственно, и толчок для карьеры», – сказал экс-хавбек «Спартака» и сборной России.