Глушаков о проблеме своей детской школы: «Некоторые родители готовы платить, чтобы их дети играли, а каких-то талантливых ребят не продвигают, потому что у семьи такой возможности нет»
Денис Глушаков видит проблемы в детско-юношеском футболе.
«У нас нет живой, настоящей конкуренции. Я сам с этим сталкиваюсь.
У меня в Миллерово есть детская школа, ребята играют по области. Проблема в том, что некоторые родители готовы платить, чтобы их дети играли, а каких-то талантливых ребят просто не продвигают, потому что у их семьи такой возможности нет. В итоге они не могут дать денег, а следственно, и толчок для карьеры», – сказал экс-хавбек «Спартака» и сборной России.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости