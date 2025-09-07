  • Спортс
  • Денис Глушаков: «Пока «Спартак» не вернет Глушакова, чемпионство будет выиграть сложно. Клуб начинает становиться проклятым, как «Динамо». Но это все шутки»
15

Денис Глушаков: «Пока «Спартак» не вернет Глушакова, чемпионство будет выиграть сложно. Клуб начинает становиться проклятым, как «Динамо». Но это все шутки»

Денис Глушаков считает, что без него «Спартаку» будет сложно выиграть РПЛ.

Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».

– Меня тоже. И Мостового тренером!

Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?

– Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно.

Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым, как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть.

Но это так, все шутки, – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?3237 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
