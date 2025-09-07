Денис Глушаков: «Пока «Спартак» не вернет Глушакова, чемпионство будет выиграть сложно. Клуб начинает становиться проклятым, как «Динамо». Но это все шутки»

Денис Глушаков считает, что без него «Спартаку» будет сложно выиграть РПЛ.

– Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».

– Меня тоже. И Мостового тренером!

– Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?

– Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно.

Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым, как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова , чемпионство не получится выиграть.

Но это так, все шутки, – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».