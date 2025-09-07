Денис Глушаков: «Пока «Спартак» не вернет Глушакова, чемпионство будет выиграть сложно. Клуб начинает становиться проклятым, как «Динамо». Но это все шутки»
Денис Глушаков считает, что без него «Спартаку» будет сложно выиграть РПЛ.
– Дзюба сказал: «Если бы «Спартак» хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».
– Меня тоже. И Мостового тренером!
– Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?
– Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно.
Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым, как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть.
Но это так, все шутки, – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
