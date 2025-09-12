Денис Глушаков: «Главная проблема нашего футбола – недостаточное внимание к детям. Почему бы детским тренерам не поднять зарплаты, чтобы была честная конкуренция»
Денис Глушаков озвучил главную проблему российского футбола.
«Главная проблема нашего футбола – недостаточное внимание к детским тренерам и детям. У нас есть все, чтобы молодежь вырастала в сильных футболистов.
Почему бы тренерам на молодежном уровне не поднять зарплаты, чтобы у нас была честная конкуренция. Тренер должен понимать, что если его воспитанник заиграет на высоком уровне, он получит хорошие деньги», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
