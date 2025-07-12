Терри о современном футболе: «Не получаю удовольствия от просмотра – скучно, когда против «Сити» 11 игроков за линией мяча. Не вижу тех, кто, как Азар и Коул, заставляет вскакивать с места»
«Я больше не получаю удовольствия от просмотра футбола.
Ребята, которые основали Baller League, парень по имени Феликс, пользующийся поддержкой в Германии и во всем мире, были сыты по горло просмотром тактических игр. Например, тех, в которых у команд, играющих против «Ман Сити», 11 человек находятся за линией мяча – это скучно. «Ман Сити» пытается сломить соперника, это действительно скучно.
Вы не так часто видите удары, не видите, чтобы такие люди, как Эден Азар или Джо Коул, заставляли людей вскакивать с места.
Они основали Baller League, где по правилам, пересекая линию центра поля, вы должны идти вперед, вернуться назад нельзя. Детям нравится на это смотреть. Все идет к тому, что люди окажутся сыты футболом по горло», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью talkSPORT.
Baller League – соревнование по футболу в формате 6 на 6, основанное немецким предпринимателем Феликсом Старком в 2024 году. В первом розыгрыще турнира в Великобритании Терри возглавлял команду 26ers, одержавшую 3 победы в 11 матчах.