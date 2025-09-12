  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ширер об «Арсенале»: «Они будут слабее без Салиба, это большая потеря. Учитывая, сколько они потратили на состав, сочувствия от соперников не будет»
6

Ширер об «Арсенале»: «Они будут слабее без Салиба, это большая потеря. Учитывая, сколько они потратили на состав, сочувствия от соперников не будет»

Алан Ширер считает, что травма Вильяма Салиба негативно скажется на «Арсенале».

Напомним, защитник лондонцев получил повреждение в матче с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ (0:1). Сообщалось, что его восстановление займет 3-4 недели.

«Салиба уже давно играет для них важную роль, и, к сожалению, из-за этого они станут менее сильной командой.

Но особого сочувствия им не добиться из-за того, кто они и что собой представляют, сколько денег они потратили и какой у них состав.

Так случается со всеми большими парнями, когда они тратят целое состояние. Сочувствия от клубов-соперников не будет.

Без сомнения, Салиба станет большой потерей для «Арсенала», ведь он очень хороший игрок», – сказал Betfair экс-нападающий «Ньюкасла».

В субботу «канониры» примут «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?2295 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
logoВильям Салиба
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoАлан Ширер
деньги
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Салиба пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа
76 сентября, 18:35
Салиба из-за травмы ноги заменен на 5-й минуте игры с «Ливерпулем»
2331 августа, 15:54
Салиба об «Арсенале»: «Нам все время чего-то не хватает для чемпионства – в новом сезоне мы должны понять, чего именно. Нужно стать еще лучше, чем в последние 3 года»
820 августа, 19:07
Главные новости
Карло Анчелотти: «Все знают про талант Неймара, но для его применения нужно быть в хорошей физической форме. Играть на фланге он не может, был бы атакующим хавбеком»
117 минут назад
Бенитес предпочел Салаха Роналду: «Криштиану, возможно, лучше всех в истории реализует моменты. Но Мохамед – более разносторонний футболист»
5056 минут назад
Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
сегодня, 19:00Спецпроект
Онана заработает в «Трабзонспоре» вдвое больше, чем в «МЮ». Андре стал одним из самых высокооплачиваемых игроков Турции
21сегодня, 18:57
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
7сегодня, 18:30Live
ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)
8сегодня, 18:28
Чемпионат России. «Рубин» победил «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
142сегодня, 18:01
«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)
87сегодня, 17:57
Первая лига. «Торпедо» уступило «Волге», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
35сегодня, 17:53
Карпин о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. КХЛ, МЛС, НХЛ – коммерческие лиги, никто не вылетает. И таких трансферов, как в футболе, нет»
21сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Вейналдума и «Аль-Ахли» Мареза не забили голов
514 минут назад
Радимов согласен с пенальти в ворота «Махачкалы»: «Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Игрок «Рубина» бежал за мячом и мог ударить, поэтому момент трактуется так»
17 минут назад
«Байер» – «Айнтрахт». 2:1 – вратарь Цеттерер забил в свои ворота, Шик и Узун – в чужие, Андрих удален. Онлайн-трансляция
520 минут назадLive
Экс-защитник «Локо» Пабло отказал «Сочи». Зарплата в 40 тысяч евро в месяц показалась бразильцу «слишком маленькой» (Legalbet)
331 минуту назад
Ван дер Варт о Сане, перешедшем в «Галатасарай»: «Лерой сам загубил свою карьеру, его развитие вызывает сожаление. «Бавария» взяла Диаса – бойца, выкладывающегося на полную»
132 минуты назад
Глава Татарстана Минниханов и премьер-министр Песошин посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала
341 минуту назад
Терри желает «Ливерпулю» победы в АПЛ: «Трагическая утрата Жоты их мотивирует, и только поэтому я хочу, чтобы они выиграли. Не уверен, что «Челси» хватит опыта, а «Сити» уязвим»
144 минуты назад
Биджиев о пенальти «Рубина»: «Махачкала» больше всех пострадала от ВАР в том году, и ситуация повторяется. Иванов был рядом, но Москалев зовет его к монитору, что вынуждает менять решение»
1052 минуты назад
Рабьо о «Милане»: «Я здесь, чтобы помочь клубу вернуться на победный путь – он заслуживает большего. Я предпочел не просто играть в ЛЧ, а иметь амбиции и продолжать бороться»
5сегодня, 19:06
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
11сегодня, 19:00Live