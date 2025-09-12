Ширер об «Арсенале»: «Они будут слабее без Салиба, это большая потеря. Учитывая, сколько они потратили на состав, сочувствия от соперников не будет»
Алан Ширер считает, что травма Вильяма Салиба негативно скажется на «Арсенале».
Напомним, защитник лондонцев получил повреждение в матче с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ (0:1). Сообщалось, что его восстановление займет 3-4 недели.
«Салиба уже давно играет для них важную роль, и, к сожалению, из-за этого они станут менее сильной командой.
Но особого сочувствия им не добиться из-за того, кто они и что собой представляют, сколько денег они потратили и какой у них состав.
Так случается со всеми большими парнями, когда они тратят целое состояние. Сочувствия от клубов-соперников не будет.
Без сомнения, Салиба станет большой потерей для «Арсенала», ведь он очень хороший игрок», – сказал Betfair экс-нападающий «Ньюкасла».
В субботу «канониры» примут «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
