Салиба об «Арсенале»: «Нам все время чего-то не хватает для чемпионства – в новом сезоне мы должны понять, чего именно. Нужно стать еще лучше, чем в последние 3 года»

Вильям Салиба порассуждал о том, чего не хватает «Арсеналу» для чемпионства.

В первом матче нового сезона АПЛ «канониры» одержали выездную победу над «Манчестер Юнайтед » (1:0).

«Мы занимаем второе место три года подряд, и мы знаем, что нам все время чего-то не хватает. Начался новый сезон, и мы должны понять, чего именно нам не хватало для чемпионства. Мы выиграли первый матч и, конечно же, хотим выиграть титул, и мы отдадим все силы. Мы должны постараться стать еще лучше, чем в последние три сезона, чтобы выиграть лигу.

Мы знаем, что новые игроки пришли, чтобы помочь нам, и я уверен, что они помогут нам выиграть несколько трофеев. С ними мы уже стали лучше. Мы хотим забивать в любых ситуациях – со стандартных положений, на контратаках, всегда.

Нам не хватает только трофеев. Мы играем хорошо, мы хороши, но нам не хватает трофеев, и мы должны выиграть трофеи с «Арсеналом», чтобы стать еще лучше. Мы должны выкладываться, и мы знаем, что можем побеждать в каждом матче. Мы знали, что показали не самый лучший футбол [в матче с «МЮ»], но это была первая игра на «Олд Траффорд» с несколькими новичками», – сказал защитник «Арсенала ».