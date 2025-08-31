Салиба из-за травмы ноги заменен на 5-й минуте игры с «Ливерпулем»
Вильям Салиба получил травму в начале матча против «Ливерпуля».
Защитник «Арсенала» повредил левую ногу на 5-й минуте игры 3-го тура АПЛ.
Главный тренер Микель Артета принял решение выпустить вместо француза Кристиана Москеру.
«Ливерпуль» – «Арсенал». Экитике, Виртц, Салах, Дьокереш, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости