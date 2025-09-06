Салиба пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа
Вильям Салиба пропустит почти месяц из-за травмы голеностопа.
Напомним, защитник «Арсенала» получил повреждение на 5-й минуте игры с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ (0:1) и был заменен.
Как сообщает L’Équipe, срок восстановления Салиба займет 3-4 недели.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
