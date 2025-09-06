Салиба пропустит 3-4 недели из-за травмы голеностопа

Вильям Салиба пропустит почти месяц из-за травмы голеностопа.

Напомним, защитник «Арсенала » получил повреждение на 5-й минуте игры с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ (0:1) и был заменен.

Как сообщает L’Équipe, срок восстановления Салиба займет 3-4 недели.

👉 Заменить Салиба в Фэнтези АПЛ / Создать команду в Фэнтези АПЛ