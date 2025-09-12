«Бешикташ» арендовал у «Ноттингема» Жоту Силву и отправил Жоау Мариу в АЕК Николича

«Бешикташ» подписал Жоту Силву.

«Ноттингем Форест » отдал полузащитника в аренду за 3 млн евро с правом выкупа за 17 млн.

При этом турецкий клуб расстался с Жоау Мариу . Бывший хавбек «Локомотива» отправился в аренду в АЕК , который тренирует Марко Николич.

Изображение: bjk.com.tr

Изображение: aekfc.gr