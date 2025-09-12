«Бешикташ» арендовал у «Ноттингема» Жоту Силву и отправил Жоау Мариу в АЕК Николича
«Бешикташ» подписал Жоту Силву.
«Ноттингем Форест» отдал полузащитника в аренду за 3 млн евро с правом выкупа за 17 млн.
При этом турецкий клуб расстался с Жоау Мариу. Бывший хавбек «Локомотива» отправился в аренду в АЕК, который тренирует Марко Николич.
Изображение: bjk.com.tr
Изображение: aekfc.gr
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Бешикташа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости