Окслейд-Чемберлен и «Бешикташ» расторгли контракт. 32-летний хавбек хочет играть в АПЛ или Чемпионшипе
Алекс Окслейд-Чемберлен покидает «Бешикташ».
Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним полузащитником по обоюдному согласию.
Согласно соглашению, игроку будет выплачена компенсация в размере 1 750 000 евро.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» хочет вернуться в Великобританию и рассматривает варианты как в АПЛ, так и в Чемпионшипе.
