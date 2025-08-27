Окслейд-Чемберлен и «Бешикташ» расторгли контракт. 32-летний хавбек хочет играть в АПЛ или Чемпионшипе

Алекс Окслейд-Чемберлен покидает «Бешикташ».

Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним полузащитником по обоюдному согласию.

Согласно соглашению, игроку будет выплачена компенсация в размере 1 750 000 евро.

Ранее сообщалось , что экс-футболист «Ливерпуля » хочет вернуться в Великобританию и рассматривает варианты как в АПЛ , так и в Чемпионшипе.

