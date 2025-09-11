«Ноттингем» отдаст Жоту Силву «Бешикташу» в аренду за 3 млн евро с выкупом за 17 млн

Жота Силва покинет АПЛ.

«Бешикташ » возьмет вингера «Ноттингем Форест » в аренду за 3 миллиона евро. Сделка также будет включать в себя опцию выкупа за 17 млн евро, которая может стать обязательной, сообщает Фабрицио Романо.

Португальский футболист перешел в английскую команду из «Витория Гимараэш» за 7+6 млн евро. В рамках АПЛ он провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .