«Ювентус» продал Джало «Бешикташу» за 3,5 млн евро и 1 млн в виде бонусов

Тиагу Джало покинул «Ювентус».

Туринский клуб объявил о продаже защитника «Бешикташу » за 3,5 млн евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет. Также предусмотрены бонусы на сумму до 1 млн евро.

Защитник был приобретен туринцами в январе 2024 года за 3,6 млн евро и еще 2,6 млн в виде бонусов. За команду он провел всего один матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: bjk.com.tr