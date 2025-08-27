«Ювентус» продал Джало «Бешикташу» за 3,5 млн евро и 1 млн в виде бонусов
Тиагу Джало покинул «Ювентус».
Туринский клуб объявил о продаже защитника «Бешикташу» за 3,5 млн евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет. Также предусмотрены бонусы на сумму до 1 млн евро.
Защитник был приобретен туринцами в январе 2024 года за 3,6 млн евро и еще 2,6 млн в виде бонусов. За команду он провел всего один матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: bjk.com.tr
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
