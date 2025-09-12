Радимов о бане Кордобы: «Решение могло быть жестче, не первый случай агрессивного поведения. Мы осуждаем Смолова, но на футболе тоже женщины и дети – давайте вести себя соответственно»

Владислав Радимов высказался о дисквалификации Джона Кордобы.

Нападающий «Краснодара » был удален во 2-м тайме матча с ЦСКА в 7-м туре Мир РПЛ (1:1) за опасную игру шипами против защитника армейцев Мойзеса Барбозы. КДК дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из которых – условно.

«В моем понимании проблема была не в красной карточке, которой может и не должно было быть. Проблема в поведении Кордобы после эпизода. Вызывающее агрессивное поведение – и это же не первый случай. Если человек не понимает с первого раза, что с ним делать?

Я считаю, решение по Кордобе могло быть и жестче. Мне кажется, «Краснодару» нужно нанять специального человека, чтобы он как‑то успокаивал Кордобу. Вот мы сейчас осуждаем Смолова [за драку в «Кофемании»], и в том числе за то, что на его поведение смотрят дети. На футболе тоже женщины и дети на трибунах. Так давайте вести себя соответственно», – сказал бывший полузащитник «Зенита».