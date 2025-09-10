Кечинов о Джику и Ву в «Спартаке»: «Качественные игроки нужны, но не понимаю, где будет играть Литвинов. Хотел бы, чтобы он набирался опыта, становясь лидером»

Валерий Кечинов оценил перспективы Руслана Литвинова в «Спартаке».

Ранее красно-белые подписали защитников Александра Джику и Кристофера Ву .

– Пока я спокойно отношусь к этим приобретениям. Надеюсь, ребята помогут команде, потому что проблемы в обороне есть. Плюс ушел Дуарте. Качественные игроки нужны. Посмотрим, смогут ли они принести пользу.

Единственное, я пока не понимаю, где будет играть Литвинов, если этих футболистов купили для стартового состава. Последнее время Руслан играл как центральный защитник. Нужно будет выбирать между ними.

- Считаете, играть будут Бабич, Джику и Ву?

– Я бы хотел, чтобы Литвинов играл и набирался опыта, становясь лидером и оплотом обороны. А потом пусть играют те, кто на данный момент будет сильнее своих конкурентов.

- Про Джику пишут, что у него большой опыт игры на достаточно серьезном уровне – он выступал в трех французских клубах. Также у него есть лидерские качества и тактическая грамотность.

– Конечно, такой игрок необходим. Есть Бабич. А что касается Литвинова , в перерыве матча сборной России камеры засняли, как Руслан своим партнерам по сборной что-то излагал, предъявлял небольшие претензии, потому что игра не получалась. На тот момент Литвинов выглядел как лидер. Мне хочется надеяться, что он и в «Спартаке » будет таким же.

- Пока он еще не стал лидером команды Станковича?

– Я не вижу, что происходит внутри, но то, что видно со стороны – пока не стал, – сказал экс-форвард «Спартака».