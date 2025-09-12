17

Гави может пропустить до 6 недель из-за травмы колена. Операция не исключается

Гави может пропустить до шести недель из-за травмы колена.

Ранее стало известно, что хавбек «Барселоны» испытывает болевые ощущения в правом колене, на котором осенью 2023 года порвал крестообразную связку. Он пропустил матч с «Райо Вальекано» в Ла Лиге, а также не участвовал в играх сборной Испании.

По информации Marca, Гави проходит консервативное лечение и может пропустить до шести недель. Также не исключается возможность операции. На следующей неделе состоится новое медицинское совещание, чтобы оценить динамику за последние несколько дней.

Отмечается, что это не рецидив старой травмы, а новое повреждение – источник болевых ощущений находится в другой зоне правого колена.

В текущем сезоне Гави провел два матча в чемпионате Испании и сделал результативную передачу.

Источник: Marca
