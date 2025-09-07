  • Спортс
  Усман Дембеле: «Придя в «Барселону», я нечасто посещал спортзал. После травм понимаешь, что нужно заботиться о теле, дело не только в таланте. Сегодня это окупается в «ПСЖ»
Усман Дембеле: «Придя в «Барселону», я нечасто посещал спортзал. После травм понимаешь, что нужно заботиться о теле, дело не только в таланте. Сегодня это окупается в «ПСЖ»

Усман Дембеле признался, что мало занимался в спортзале в «Барселоне».

«Поскольку я пришел в «Барселону» всего с полутора годами профессионального опыта, я нечасто посещал , а сразу выходил на поле, вооруженный энергией, а также талантом.

После одной, двух, трех, четырех травм понимаешь, что нужно заботиться о своем теле. Футбол высокого уровня требователен, и дело не только в таланте или в том, чтобы проснуться и сразу выйти на поле. Ты понимаешь, что случиться может все.

Я понял, что нужно работать, становиться сильнее, хорошо питаться, хорошо спать. Я все это осознал. И теперь в «Пари Сен-Жермен» это окупается. Я счастлив», – сказал вингер «ПСЖ».

