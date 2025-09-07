Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия

Гави пройдет обследование из-за проблем с коленом.

Как сообщает Diario Sport, полузащитник «Барселоны» уже некоторое время испытывает болевые ощущения в правом колене, где осенью 2023 года порвал крестообразную связку.

Издание подчеркивает, что сама связка находится в идеальном состоянии. В понедельник Гави пройдет углубленное обследование для выявления возможных причин дискомфорта. От его результатов будет зависеть дальнейший план восстановления.

Отмечается, что одним из решений может быть продолжение консервативного лечения в надежде, что без каких-либо вмешательств боль исчезнет. Также не исключена артроскопия – операция для диагностики и лечения патологий суставов, которая проводится с помощью артроскопа – тонкой трубки с камерой. К этому методу прибегнут, если потребуется «очистка» пораженной области колена.