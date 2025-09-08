  • Спортс
  У де Йонга легкое повреждение запирательной мышцы. Участие хавбека «Барсы» в матче с «Валенсией» зависит от его восстановления
У де Йонга легкое повреждение запирательной мышцы. Участие хавбека «Барсы» в матче с «Валенсией» зависит от его восстановления

«Барселона» выпустила заявление о травме Френки де Йонга.

Ранее стало известно, что полузащитник «блауграны» уехал из расположения сборной Нидерландов. Футболиста заменили в матче с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026 из-за дискомфорта в ягодичной мышце.

«Френки де Йонг получил легкое повреждение наружной запирательной мышцы правой ноги.

Процесс восстановление определит, сможет ли он выйти на поле», – говорится в сообщении каталонцев.

Наружная запирательная мышца относится к группе мышц таза. Она поворачивает бедро снаружи.

«Барса» примет «Валенсию» в 4-м туре Ла Лиги 14 сентября.

