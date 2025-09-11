Певица Николь подтвердила отношения с Ямалем: «Он научил меня говорить «я люблю тебя» по-каталански. Он учит очень хорошо»

Ники Николь подтвердила отношения с Ламином Ямалем.

Ранее журналисты засняли поцелуй 18-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании с 25-летней аргентинской певицей.

– Это город любви. есть несколько слов в каталанском языке, которые мне нравятся. Мне нужно учить [этот язык]. Я узнала слово t’estimo (я люблю тебя – Спортс’‘) от Розалии (испанская певица – Спортс’‘). Я попрошу ее дать мне несколько уроков.

Ламин тоже научил меня слову t’estimo, он учит меня очень хорошо (улыбается).

– Чего вы ждете от романтических отношений?

– Удовольствия, искренности и соучастия.

– Ямаль дает все это?

– Да, – сказала смеясь Николь в среду после посещения модного показа Desigual в Барселоне.

