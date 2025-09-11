Певица Николь подтвердила отношения с Ямалем: «Он научил меня говорить «я люблю тебя» по-каталански. Он учит очень хорошо»
Ники Николь подтвердила отношения с Ламином Ямалем.
Ранее журналисты засняли поцелуй 18-летнего вингера «Барселоны» и сборной Испании с 25-летней аргентинской певицей.
– Это город любви. есть несколько слов в каталанском языке, которые мне нравятся. Мне нужно учить [этот язык]. Я узнала слово t’estimo (я люблю тебя – Спортс’‘) от Розалии (испанская певица – Спортс’‘). Я попрошу ее дать мне несколько уроков.
Ламин тоже научил меня слову t’estimo, он учит меня очень хорошо (улыбается).
– Чего вы ждете от романтических отношений?
– Удовольствия, искренности и соучастия.
– Ямаль дает все это?
– Да, – сказала смеясь Николь в среду после посещения модного показа Desigual в Барселоне.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
