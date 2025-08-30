У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»
«Барселона» сообщила о проблемах с коленом у Гави.
Каталонский клуб заявил, что у полузащитника возникли определенные проблемы с правым коленом. 21-летний футболист пропустит матч 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано», который пройдет в воскресенье, 31 августа.
Стоит отметить, Гави испытывает дискомфорт в том же колено, на котором он рвал крестообразные связки ранее.
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
