  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»
32

У Гави проблемы с коленом, он не сыграет с «Райо». Это то же колено, где он рвал «кресты»

«Барселона» сообщила о проблемах с коленом у Гави.

Каталонский клуб заявил, что у полузащитника возникли определенные проблемы с правым коленом. 21-летний футболист пропустит матч 3-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано», который пройдет в воскресенье, 31 августа.

Стоит отметить, Гави испытывает дискомфорт в том же колено, на котором он рвал крестообразные связки ранее.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?7411 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
logoГави
logoЛа Лига
logoБарселона
logoтравмы
logoРайо Вальекано
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, Нико Уильямс, Педри, Родри, Мората, Карвахаль, Хейсен, Гави – в составе Испании на матчи с Болгарией и Турцией в отборе ЧМ-2026
37вчера, 10:01
Педри о полузащите «Барсы»: «Мы еще не на уровне Хави, Иньесты и Бускетса, но, надеюсь, однажды достигнем его. Они внесли огромный вклад в успехи клуба и сборной»
229 августа, 14:57
Гави о тер Стегене и капитанской повязке: «Он легенда «Барсы», мы должны его уважать. Марк – первый капитан, игроки тоже голосуют»
251 августа, 19:57
Гави: «Реал» усилился – они обеспокоены. «Барса» выиграла 4 из 4 матчей у них в прошлом сезоне – такого никогда не случалось»
551 августа, 11:55
Главные новости
«Реал» – «Мальорка». Мбаппе, Винисиус, Мастантуоно, Трент играют. Онлайн-трансляция
237 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Мальорку», «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом», «Барса» встретится с «Райо» в воскресенье
258 минут назадLive
Аморим о 3:2 с «Бернли»: «МЮ» должен был решить исход игры еще в 1-м тайме, но нам приходится бороться до последней минуты, потому что мы слишком все усложняем»
1123 минуты назад
Медведев о новой должности в «Зените»: «Этот дуб еще пошумит»
2830 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Тулузой» на выезде, «Лилль» забил 7 голов «Лорьяну» в гостях
2933 минуты назадLive
Станкович о свисте фанатов «Спартака» в матче с «Сочи»: «Я бы и сам себя освистал – мне не нравилось то, что мы делали в конце 1-го тайма. Я не сдамся и буду биться до конца, это большой клуб»
2934 минуты назад
Пять раз команды АПЛ забивали за сезон более 100 голов. Какой клуб делал это трижды?
38 минут назадТесты и игры
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
2040 минут назад
Вратарь «Ахмата» Шелия сделал ассист в матче с «Ростовом» – как в прошлом сезоне. Гиорги догнал Акинфеева – у них по 3 голевых с 2009 года
742 минуты назад
«Кристал Пэлас» хочет 35+5 млн фунтов за Гехи. «Ливерпуль» предложил 35 млн
1751 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне после 1:1 с «Алавесом»: «Атлетико» заслуживал победить. Если я буду думать об отставании от лидеров, то забуду о команде и работе ради получения очков»
4 минуты назад
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
35 минут назад
«Ростов» – «Ахмат». 1:1- Мелкадзе забил с паса вратаря Шелии, Мелехин сравнял счет. Онлайн-трансляция
2211 минут назадLive
«Тулуза» – «ПСЖ». 0:3 – Невеш сделал дубль ударами через себя, Барколя тоже забил. Онлайн-трансляция
816 минут назадLive
«Сочи» после 1:2 от «Спартака»: «5 пенальти в наши ворота за 7 туров. Совпадение?»
1420 минут назад
«Бавария» выиграла 4 из 4 матчей на старте сезона – сегодня 3:2 с «Аугсбургом» в Бундеслиге
550 минут назад
«Наполи» – «Кальяри». Де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Защитник «Сочи» Литвинов после матча со «Спартаком»: «С судьей общайтесь, скажите ему самое хорошее»
31сегодня, 18:36
«Бавария» обыграл «Аугсбург» – 3:2. Гнабри, Диас, Олисе, Якич, Кемюр забили, у Кейна 2 ассиста
14сегодня, 18:33
Заболотный о пенальти в матче с «Сочи»: «Тут без вопросов. Литвинов сильно облокотился на меня, и мне уже ничего не оставалось делать, как упасть»
25сегодня, 18:30