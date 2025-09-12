  • Спортс
Гаэтан Перрен: «Краснодар» во Франции боролся бы за самые высокие места. Если клубы РПЛ вернутся в еврокубки, будут на уровне других топовых европейских лиг»

Гаэтан Перрен сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции.

По ходу карьеры хавбек «Краснодара» выступал за «Лион» и «Осер» в Лиге 1.

– Сравнивая Лигу 1 и РПЛ, какая лига сильнее?

– Это разные чемпионаты с разным стилем футбола. РПЛ более открытая и техничная, а Лига 1 – тактически и физически более сложная.

Лига 1 входит в топ-5 европейских чемпионатов, это очень высокий уровень. Но если российские клубы вернутся в еврокубки, они будут на уровне других топовых европейских лиг.

– Какое место занял бы «Краснодар» в Лиге 1?

– Трудно сказать точно, но я искренне считаю, что «Краснодар» боролся бы за самые высокие места и еврокубки, – сказал полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен.

Перрен о России: «Хотел бы посмотреть Москву – говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, Черное море. Открываю для себя страну»

